Assodato lo staff tecnico, la Virtus Francavilla ha presentato anche lo staff medico-sanitario. Nel comunicato stampa ufficiale, la società ha specificato di aver selezionato i migliori professionisti del territorio in vista della prossima stagione. Il dottor Alfredo Sterpini sarà il responsabile sanitario della squadra. Medico Chirurgo specializzato in Medicina dello Sport e Chirurgia Vascolare. Già reduce da esperienze in Serie A di Basket e Serie C di Calcio. Fra le svariate esperienze nel contesto sportivo, ha fatto parte del Team Medico di Italia ’90 e dei giochi del Mediterraneo del 1997. Il dottor Donato Sardano sarà invece il medico sociale. Francavillese doc, specializzato in Medicina Legale e tutt’ora dirigente presso il presidio ospedaliero di Francavilla Fontana. Fra le novità, spunta la figura dell’Osteopata. A ricoprirla ci sarà il dottor Francesco Guicciardini: preparatore atletico, massoterapista professionista ed appunto osteopata, specializzato in recupero dei traumi sportivi. Guicciardini sarà il coordinatore dell’area preventiva e riabilitativa. Per lui svariate esperienze nel mondo del volley in Serie A e nel calcio in svariate categorie: Benevento, Martina, Taranto, Fidelis Andria, Brindisi e Ternana. Come già reso noto nel servizio dedicato allo staff tecnico, il professor Alfredo Ciracì si occuperà del recupero infortuni mentre per il ruolo di fisioterapisti sono stati confermati Enzo Italiano e Ciro Quaranta.