FASANO – Si è tenuto nella serata di ieri il primo incontro per discutere del futuro tra il Fasano e il tecnico Ciro Danucci. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, fumata grigia: la società ha presentato all’allenatore i piani per la prossima stagione, ma lo stesso ha deciso di prendere tempo e riflettere con calma. Dopo quanto fatto al Curlo dal suo arrivo, l’ex Nardò vorrebbe provare a migliorarsi ma dovrà comunque fare i conti con la quasi scontata rivoluzione estiva (Gorzelewski, Camara e Capomaggio, punti di forza del 4-2-3-1 biancazzurro, partiranno sicuramente). E il Brindisi resta alla finestra, decisa ad aggiudicarsi il derby pugliese con il Fasano per uno dei tecnici di maggior appeal in Serie D: i contatti vanno avanti, Danucci ci pensa, ma nelle prossime 24 ore potrebbe arrivare un’accelerata decisiva. Nulla ancora è deciso, proseguono i giri di chiamate. E sullo sfondo resta anche un club campano interessato all’ex centrocampista.