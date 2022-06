MONOPOLI – Dopo oltre 200 gare e 15 reti le strade di Mario Mercadante e del Monopoli potrebbero dividersi. Il difensore altamurano classe ’95, in biancoverde dal gennaio del 2016, è in procinto di accettare l’offerta dell’ambizioso Cesena di Domenico Toscano, l’allenatore artefice della promozione della Reggina in Serie B. Un addio sofferto da parte di un giocatore legatissimo alla piazza di Monopoli, di cui è stato capitano fino al 2021 e trascinatore nell’ultima stagione. Una trattativa, quella con i romagnoli, che è nella fase più calda e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Sul capitolo arrivi invece è più che concreta la pista che porta a Mattia Rolando. Il trequartista, che compirà 30 anni a novembre, è reduce da due stagioni e mezzo consecutive con la Pro Vercelli, con cui ha totalizzato 75 presenze e 16 reti. Varese e Arezzo le altre tappe importanti della carriera di un giocatore che potrebbe fare il trequartista nel 4-2-3-1 ma anche l’attaccante esterno in un possibile 4-3-3. Lavori in corso per costruire il prossimo Monopoli, che sarà affidato nelle mani di Alfio Pelliccioni. Il terzo ritorno del direttore sportivo coincide con l’anno delle grandi ambizioni. A lui e il compito di farsi trovare come al solito pronto.