Virtus Francavilla, che sprint: 5 gol segnati nei primi 15′

FRANCAVILLA F.NA – Con il gol segnato da Artistico al settimo minuto della sfida contro il Brindisi, la Virtus Francavilla conferma la statistica di un approccio feroce alle gare. Un segno distintivo in questa stagione, tramandato anche da Alberto Villa a Roberto Occhiuzzi. Sono cinque, infatti, le reti segnate dalla formazione biancazzurra nel primo quarto d’ora di gara e in un’ideale graduatoria soltanto il Picerno ha fatto meglio, con un centro in più.

Quello di lunedì sera, inoltre, è in particolare il terzo su cinque di Artistico, capace di segnare al 10’ prima contro la Turris in trasferta e allo stesso minuto contro il Taranto, nel derby perso 2-1 alla Nuovarredo Arena . Gli altri due, invece, portano la firma del compagno di reparto Polidori, in gol contro la Casertana al 6’ e la settimana prima, ad Avellino, al 13’. Una Virtus, dunque, sempre pronta a partire in quinta: quando si dice che l’approccio fa la differenza. Non sempre sono arrivati i tre punti, ma partire dall’1-0 spesso può fare la differenza.

E il Francavilla si gode anche la coppia dei suoi due bomber, entrambi a quota 5 e con il sogno della doppia cifra assolutamente realizzabile. Con Giovinco alle loro spalle, a quota 3, e che punta a ribaltare le gerarchie per riprendersi un posto da titolare nel tridente nuovo di zecca che ha in mente Occhiuzzi.

