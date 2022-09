“Nei primi 25 minuti abbiamo giocato con gamba e personalità, poi abbiamo subito qualche ripartenza di troppo e ci siamo intimoriti, preoccupandoci più di contenere per non perderla. Così, ci siamo abbassati concedendo campo al Foggia nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e in avvio di ripresa. Quando il Foggia è passato in vantaggio, non siamo più riusciti a riprenderla. Adesso voltiamo subito pagina perché tra tre giorni si torna di nuovo in campo”. Questa l’analisi di Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, al termine della gara dello Zaccheria di Foggia, che ha sancito la prima sconfitta in campionato. (Foto Francesco Miglietta / Virtus Francavilla Calcio)