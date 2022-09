“È stata una partita tosta, dura, ma siamo entrati in campo compatti, determinati e con la voglia di portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti concedendo poco a una squadra organizzata come la Virtus Francavilla. Inizialmente siamo stati poco lucidi, poi ci siamo creati gli spazi giusti. Pur avendo sfiorato più volte il 2-0, se vogliamo l’unica piccola pecca è stata quella di non aver chiuso prima la partita. Questa vittoria ci risolleva il morale, dà ossigeno alla classifica, ma non abbiamo ancora risolto tutti i problemi. Sono sereno perché so quanto può migliorare questa squadra, che ha solo bisogno di tempo per conoscersi meglio. Volevo evidenziare che abbiamo affrontato in partenza la Virtus con dieci calciatori su undici completamente nuovi rispetto alla passata stagione”. È l’analisi di Roberto Boscaglia, allenatore del Foggia, al termine della sfida vinta con la Virtus Francavilla.