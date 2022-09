“Mettere in discussione un allenatore come Boscaglia dopo solo due giornate di campionato, è vergognoso”. Nicola Canonico, presidente del Foggia, torna a parlare dopo il primo successo in campionato dei suoi (ai danni della Virtus Francavilla), bacchettando soprattutto gli addetti ai lavori: “Bocciare una squadra dopo due sconfitte di fila non lo trovo corretto – prosegue il numero uno rossonero -. La prestazione di Picerno è stata indecorosa, ma in casa con il Latina siamo stati sfortunati in una gara nata male. Prima che cominciasse il campionato, in tanti ci annoveravano tra le pretendenti alla vittoria del campionato, ma noi non lo abbiamo mai dichiarato: abbiamo sempre detto che ce la saremmo giocata a viso aperto con tutti, ma non che avremmo puntato al primo posto. Il nostro è un gruppo completamente nuova, ha bisogno di tempo e pazienza per amalgamarsi, i processi esasperati dopo appena due/tre turni non servono a nessuno. Forse solo ai gufi che aspettano che le cose vadano male per criticare”. (Foto Calcio Foggia 1920)