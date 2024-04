Virtus Francavilla ai playout aritmeticamente già domenica: le combinazioni

FRANCAVILLA F.NA – Non solo per dare continuità alla bella prestazione, impreziosita dai tre punti conquistati, contro il Catania e per l’onore di aggiudicarsi un derby pugliese. La sfida contro il Cerignola in programma domenica sera al Monterisi potrebbe anche consegnare aritmeticamente i playout a una Virtus Francavilla che, dopo la debacle di Brindisi, per una settimana ha temuto in uno dei peggiori scenari possibili.

A 270’ dalla fine qualche conto bisogna iniziare a farlo, ma facciamo ordine. La Virtus Francavilla potrebbe ritenersi già agli spareggi per la permanenza in C questo fine settimana conquistando il successo in casa del Cerignola e in caso di contemporanea non vittoria del Monterosi che segue, che con un pareggio contro il Giugliano scivolerebbe a -7 a due giornate dalla fine. Ma non basta: un occhio dietro, ma anche avanti: la Turris, la prima squadra che precede quella di Villa in classifica, al momento è a +4 e ha gli scontri diretti a sfavore, avendo Artistico e compagni vinto a Torre del Greco e pareggiato in casa. Nell’eventualità di successo della Virtus e di pareggio dei campani a Latina, il gap diventerebbe di appena due punti e quindi con i 6 in palio nei due turni conclusivi potrebbe portarsi al massimo a +8, soglia massima per evitare la non disputa dei playout. Quindi, ricapitolando: vittoria Virtus e non vittoria di Turris e Monterosi consegnerebbe i playout ai biancazzurri.

Calcoli e tabelle che non tengono comunque conto di Monopoli e Catania, entrambe a quota 39 e al momento a +2 sulla Turris e a +11 sul Monterosi. Conti parziali, che lasciano il tempo che trovano, ma con la Virtus che questa volta ha un vantaggio: rispetto alla scorsa settimana, i biancazzurri scenderanno in campo sapendo già i risultati delle prime due dirette rivali. Vincere, in ogni caso, sarebbe la strada migliore per guardare solo in casa propria.

