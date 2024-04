(di Roberto Chito) Lo avevamo annunciato questa mattina, parlando si accordo raggiunto. E adesso, ci sono anche i crismi dell’ufficialità: è Fabio De Sanzo il nuovo allenatore del Matera.

Il tecnico di Castrovillari prendere il testimone da Luigi Panarelli, esonerato dopo il ko di Gravina. Ha cominciato la sua carriera nella Paganese, prima da vice poi promosso come tecnico. Seguono le avventure con Corigliano e Acireale, prima di approdare la scorsa stagione alla Gelbison, in Serie C. Quest’anno il ritorno ad Acireale, ma avventura sfortunata per l’esonero dopo dieci partite.

Oggi, l’arrivo a Matera. L’esordio avverrà domenica pomeriggio nel match contro la Fidelis Andria, alle ore 15:00 al XXI Settembre. Partita che sarà trasmessa da Antenna Sud.

