Bari, a Como missione quasi impossibile. La vittoria in trasferta manca da cinque mesi e mezzo

Un’altra corazzata sul cammino del Bari. I biancorossi, in caduta libera nelle ultime sette gare, saranno di fronte in trasferta al Como di Roberts e Fabregas, formazione in lizza per la promozione diretta in Serie A. Non il cliente migliore per la squadra di Iachini, a cui è stata rinnovata la fiducia nel weekend ma che non gode di un credito illimitato. A render più difficile la prossima gara l’andamento in trasferta della formazione biancorossa, che non vince lontano dal San Nicola da più di 5 mesi fa, quando Diaw e Vicari firmarono il successo sul campo del Brescia. Il Bari in trasferta ha raccolto 2 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte per appena 13 punti. Una media di 0,81 che non lascia ben sperare vista anche la forza di chi ci sarà di fronte: il Como di Strefezza e Cutrone, che viene dal successo sul campo del Catanzaro, il terzo consecutivo dopo quelli contro Pisa e Sudtirol che l’hanno fatto salire al secondo posto in classifica a -5 dalla capolista Parma. Mancheranno Sibilli e Di Cesare, mentre torneranno a disposizione Matino e Nasti. Il Bari potrebbe tornare al 4-3-1-2, sistema che ha portato più punti, per provare a salvare una stagione che ha preso una piega disastrosa.

