Verso Monopoli-Taranto, in dubbio il grande ex Tommasini

Il grande ex della gara potrebbe non essere a disposizione di Taurino. C’è apprensione in casa Monopoli per le condizioni di Cristian Tommasini, uscito malconcio dalla sfida contro il Giugliano, che lui stesso ha deciso segnando il gol vittoria a meno di 5’ dal 90’. L’attaccante biancoverde, a segno consecutivamente nelle ultime tre trasferte e autore di 4 reti nelle sue 14 apparizioni in biancoverde, ha una media tra le migliori delle sue ultime stagioni. Il suo problema muscolare lo ha frenato nell’allenamento del martedì e ha indotto lo staff medico biancoverde a monitorarne le condizioni giorno per giorno fino a domenica. Intanto la società chiama a raccolta il pubblico per la sfida contro il lanciatissimo Taranto di Eziolino Capuano, che sul campo sarebbe quarto in classifica con 60 punti e che attende la discussione del ricorso contro la penalizzazione di quattro punti. Non saranno validi gli abbonamenti ma tutti i settori avranno prezzi popolari, da 4 a 6 euro. Uno spettacolo sugli spalti per provare a spingere i biancoverdi in uno scontro importantissimo per la salvezza.

