Virtus Francavilla, a Crotone con il 3-5-2. Branduani subito dal 1′

FRANCAVILLA F.NA – Non solo gli infortunati Accardi e Izzillo, ma fuori dai convocati anche Gavazzi, Fornito e il portiere Forte. Cinque pesanti assenze per la Virtus Francavilla di Occhiuzzi per la sfida odierna contro il Crotone. Se il capitano è alle prese da tempo con problemi fisici accusati fin dalle prime giornate di campionato, fa rumore l’esclusione del centrocampista ex Gelbison, che a questo punto può considerarsi in uscita alla pari del portiere di proprietà del Monterosi, ora chiuso dall’arrivo di Branduani. E proprio quest’ultimo oggi farà il suo esordio contro la squadra di cui era di proprietà a inizio settimana. Dutu confermato nel reparto arretrato con Monteagudo e De Marino. A centrocampo ballottaggio aperto tra Macca e Garofalo, con il primo in pole per completare con Macca e Risolo il centrocampo considerato il probabile ritorno al 3-5-2 classico; Biondi e Ingrosso sulle fasce. In attacco, invece, Polidori e Giovinco si contendono il posto accanto ad Artistico, con il primo decisamente in vantaggio.

