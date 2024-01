Calcio C/F, Molfetta ospita la vicecapolista Trastevere

Le sconfitte bruciano ma, è proprio dalle sconfitte che si trova lo slancio per ripartire. Le ragazze della Molfetta Calcio non mollano e vogliono difendere fino all’ultimo secondo la permanenza in questo torneo conquistato lo scorso anno con cuore, grinta e sacrificio.

Doverosa è questa premessa dopo la sconfitta di domenica a Salerno, analizzata e archiviata ad inizio settimana. E’ necessario voltare pagina per affrontare al meglio la prima partita casalinga del 2024. Domenica 21 gennaio alle ore 14.30 al Pala Poli ci sarà da affrontare il Trastevere Calcio nella penultima giornata del girone di andata.

La formazione capitolina lotta per la promozione in B, è seconda in classifica, e verrà a Molfetta per conquistare i tre punti per non perdere il contatto dalla capolista Vis Mediterranea. D’altro canto, un risultato positivo per la Molfetta Calcio Femminile galvanizzerebbe l’ambiente soprattutto in vista delle prossime gare, quando le biancorosse saranno impegnate contro le dirette concorrenti.

La squadra è al completo, l’ambiente è tranquillo: premesse importanti per una bella gara. Nonostante la sconfitta maturata a Salerno, la Molfetta Calcio Femminile è in crescita, soprattutto per quello che riguarda il gioco espresso. Lo rivela l’azione corale che aveva portato Penelope Riboldi a siglare il gol del momentaneo vantaggio. Le indicazioni arrivate in settimane preannunciano novità nella formazione che affronterà il Trastevere, seppure lo startingeleven verrà svelato soltanto al momento dell’assegnazione delle maglie.

Ha provato a suonare la carica la centrocampista biancorossa Erika Messina, che ha affermato: «Sicuramente non è un periodo facile, superabile solo con il gruppo e la grinta che sempre ci ha contraddistinte. Dobbiamo andare oltre il cuore e la fatica e dobbiamo essere tutte consapevoli di essere importanti e 20 titolari pronte a dare il massimo quando arriverà in nostro momento».

Dirigerà la gara Antonio Cecchi di Moliterno, alla sua terza presenza arbitrale in questo girone. In precedenza aveva diretto la sfida tra il Lecce e il Palermo (2-1) e la gara Vis Mediterraneo – Grifone (3-0). I suoi assistenti saranno i signori Mazzarelli e Ruggiero Doronzo della sezione di Barletta. E’ inutile ribadire come, anche domenica, fondamentale e determinante sarà l’apporto del pubblico del “Paolo Poli”, vero e proprio dodicesimo uomo in più in campo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author