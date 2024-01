Taranto, ufficiale: dal Genoa arriva Valietti

Federico Valietti è ufficialmente un calciatore del Taranto. Classe 1999, arriva in prestito dal Genoa dopo aver trascorso la prima parte della stagione al Lanerossi Vicenza. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Valietti ha esordito in Serie B con la maglia del Crotone nel campionato 2018/19. La stagione successiva è approdato in C alla Carrarese, dove è rimasto per due anni prima di ritornare in cadetteria con il Pordenone (2021/22). Nell’estate del 2022 si è trasferito a Vicenza, con cui ha vinto una Coppa Italia di Serie C e ha iniziato anche questo campionato.

