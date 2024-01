Fidelis Andria, il sorteggio sorride: al Degli Ulivi il quarto di Coppa contro il Trapani

In un momento in cui dal campionato arrivano poche soddisfazioni, è la Coppa Italia la prospettiva che dona maggior entusiasmo alla Fidelis Andria di mister De Candia. La convincente vittoria conquistata al cospetto della Cavese negli ottavi di finale, un 3-1 nel quale il grande mattatore è stato Varsi – autore di una doppietta decisiva -, ha consentito alla truppa biancoazzurra di strappare il pass per i quarti di finale della competizione. Dall’altra parte del campo ci sarà il temibile Trapani, formazione che occupa la vetta solitaria del Girone I di Serie D, avversario che – com’è noto da qualche ora – i federiciani avranno il vantaggio di affrontare tra le mura amiche dello stadio Degli Ulivi: il sorteggio di venerdì mattina ha infatti sorriso ai pugliesi che potranno dunque ospitare i siciliani il prossimo 7 febbraio. Una data, questa, che in realtà potrebbe anche cambiare, come anticipato dalla stessa Fidelis tramite il proprio sito ufficiale: non si escludono in questo senso degli accordi tra i due club, accordi che potrebbero tenere in considerazione la sosta del campionato prevista per l’11 febbraio.

Nel frattempo, però, l’attenzione della squadra va spostata adesso sul big match contro il Casarano, la seconda apparizione casalinga consecutiva. In palio ci sono tre punti pesantissimi per tentare l’aggancio agli stessi salentini, attualmente avanti proprio di tre lunghezze rispetto a Strambelli e compagni. Il tutto, con un occhio sempre rivolto a quello che accadrà a Palma Campania, cittadina nella quale sarà di scena la Team Altamura, capolista con dieci punti di vantaggio sull’Andria. Non esistono chances alternative, servirà provare a portare a casa il bottino pieno.

