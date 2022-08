“I fatti di cronaca avvenuti negli ultimi giorni a Bitonto, evidenziano l’emergenza sociale che da tempo ormai dilaga in una delle città più grandi del nord barese. Esprimiamo piena solidarietà alla comunità Bitontina per quanto accaduto e sollecitiamo la convocazione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per affrontare un piano organico di contrasto alla criminalità che passa necessariamente dal rafforzamento del presidio cittadino, con un reale incremento del personale investigativo e di controllo. Un forte segnale da parte dello Stato è necessario. Un presidio che sia quanto più vicino alla tutela dei cittadini e del loro vivere civile. Lo dobbiamo alla città che si impegna per lo sviluppo della stessa e che contribuisce ad arricchire il patrimonio turistico e culturale della Regione Puglia”. Lo dichiarano, in una nota, i deputati pugliesi del Partito Democratico Marco Lacarra, segretario Regionale, e Ubaldo Pagano.