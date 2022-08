BARLETTA – Incidente mortale sulla Barletta-Margherita, all’altezza dell’uscita della strada statale 16. Un carabiniere di Barletta che rientrava dal turno di lavoro a Manfredonia è morto in un sinistro la cui dinamica è ancora da chiarire. L’uomo, 41 anni, era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando si è schiantato contro un’auto. Dai primissimi riscontri effettuati sul posto, a far perdere il controllo del mezzo a due ruote sarebbe stata una mancata precedenza da parte di un’altra vettura. La Procura di Trani è già al lavoro per coordinare le indagini, sul posto il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso del 41enne barlettano.