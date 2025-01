Violenta colluttazione a Martina Franca: identificati i responsabili

Un episodio di violenza urbana questa mattina a Martina Franca. Nella centralissima piazza Plebiscito, in pieno centro storico, un diverbio tra due persone del posto è degenerato, scatenando la paura dei passanti che prontamente hanno informato le forze dell’ordine.

L’alterco, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, si è rapidamente trasformato in una colluttazione. I due uomini coinvolti, dopo aver scambiato parole grosse, sono passati alle mani, danneggiando le suppellettili esterne di due locali presenti in piazza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Gli agenti, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno riportato alla calma i contendenti e li hanno identificati. Saranno ascoltati in queste ore, per capire meglio cosa sia realmente accaduto e – solo successivamente – si capirà se si registreranno delle denunce.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato gravi danni alle persone, ma solo alle cose. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire i motivi che hanno scatenato l’episodio.

