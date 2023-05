UGENTO – È un impegno costante quello dei Vigili del Fuoco per fare fronte alle emergenze improvvise, come quella che sta colpendo l’Emilia Romagna e proprio in queste ore dalla Puglia, Basilicata e Molise sono partiti 6moduli di soccorso con 54unita, per aiutare questa popolazione. Al contempo sono fondamentali i momenti d’addestramento come quello che ha coinvolto circa 130 unità per ognuno dei quattro giorni di esercitazione presso il campo di addestramento dei VVF in località Burgesi a Ugento, che ha visto impegnato il personale delle Direzioni Regionali di Puglia, Basilicata e Molise.

Nell’occasione, è stato simulato un evento sismico di notevole entità e impiegate anche specialità e specializzazioni del Corpo, quali: unità cinofile, nucleo SAPR con droni, Nucleo Elicotteri, Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso) ed il personale USAR (Urban Search And Rescue) per le specifiche manovre di ricerca e soccorso in ambito urbano.

All’esercitazione hanno partecipato anche le unità della Croce Rossa Italiana e delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e di altri Enti territoriali.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp