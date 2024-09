Vieste in fermento per il Rally Porta del Gargano

A Vieste fervono i preparativi per la 14ª edizione del Rally Porta del Gargano e per il 4° Trofeo Città di Vieste. Nella suggestiva località garganica, si stanno ultimando gli allestimenti nella zona di partenza presso Marina Piccola, mentre nel vasto piazzale del Lungomare Europa si stanno organizzando le strutture del parco assistenza, dove i team iscritti stanno preparando le vetture per la gara.

Nella mattinata si venerdì 27 settembre sono iniziate le ricognizioni del percorso di gara per i 50 equipaggi partecipanti, che affronteranno 10 Prove Speciali lungo un tracciato di 73,5 chilometri, parte dei 327 chilometri totali del percorso. In palio, oltre alla vittoria nella gara conclusiva della Coppa Aci Rally 8ª Zona, c’è anche la vittoria assoluta nella classifica finale, con i piloti in lizza separati da pochi punti.

Giornata di verifiche e preparativi tecnici

La giornata di venerdì 27 settembre è stata dedicata alle prove e alle verifiche tecnico-sportive, durante le quali sono stati controllati i documenti e la conformità tecnica delle vetture. Il Village Rally è animato dalle strutture di assistenza, sotto le quali i team stanno mettendo a punto le vetture. La segreteria e i commissari tecnici sono impegnati nei controlli, che proseguiranno fino a domani mattina. Domani, dalle 10:00 alle 14:00, è in programma lo shakedown sulla SS89 di Peschici, una sessione di test su un percorso chiuso di 2860 metri, ideale per le ultime regolazioni.

Le sfide imperdibili del weekend

Il rally prenderà ufficialmente il via sabato 28 settembre alle 17:30. Tra i protagonisti, spiccano i nomi di Emanuele Giannetti e “Dedo” De Dominicis, entrambi su Skoda Fabia R5 e appaiati in classifica con 28 punti. A inseguirli, con un distacco di soli 5 punti, c’è Stefano Liburdi su Hyundai i20 N. Oltre a loro, l’equipaggio leccese di Francesco Rizzello e quello sipontino di Giuseppe Bergantino, entrambi su Skoda Fabia R5, promettono grandi prestazioni, con Bergantino che punta alla sua decima vittoria in questa competizione.

Non mancheranno sfide avvincenti anche nelle altre classi, come la A7, dove i contendenti Giuseppe Mainolfi e le sorelle Erica e Ilenia D’Agostino, entrambi su Peugeot 106 Rallye, sono separati da un solo punto. La gara partirà sabato alle 17:30 da Marina Piccola, con l’arrivo previsto domenica sera nello stesso luogo, alla stessa ora, dopo una sosta notturna.

Vieste è pronta ad accogliere il pubblico e gli appassionati per un fine settimana di emozioni e motori rombanti.

