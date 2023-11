Verso Virtus Francavilla-Casertana, Villa: “Dobbiamo farci trovare pronti”

Alla vigilia del match che vedrà la sua Virtus ospitare la Casertana, l’allenatore del Francavilla Alberto Villa ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai campani: “È un momento in cui stiamo incontrando solo squadre in forma. Affrontiamo dopo l’Avellino un’altra formazione forte, bisognerà farsi trovare pronti. La Casertana èorganizzata, vantano individualità importanti. Hanno calciatori che possono risolvere le partite con una sola giocata. Non sono partiti benissimo, ma sono senza dubbio candidati ad occupare i piani altissimi della classifica. I miei ragazzi stanno tutto sommato bene. Non avremo a disposizione Monteagudo che è squalificato e Gavazzi lo valuteremo oggi. Fornito ha ancora una settimana per riprendere a lavorare con il gruppo e tornare pian piano a disposizione. I ragazzi sono cresciuti molto, sia fisicamente che mentalmente, ora più di qualcuno mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte. Non smetterò mai di ringraziarli per la disponibilità che mi danno giorno dopo giorno. Hanno grinta, fame e voglia. I 12 punti che abbiamo in classifica sono meritati e sudati. Anzi, sono anche pochi per ciò che abbiamo espresso fino ad ora. Un campionato così equilibrato si deve affrontare con serenità, ed è quello che stiamo facendo. Non mi piace sentir dire che quando facciamo qualcosa di importante è solo demerito altrui e mai merito nostro“.

