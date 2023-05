Verso Juventus-Lecce: indisponibili Gallo e Strefezza, convocato Colombo

In vista della gara che vedrà il Lecce impegnato a Torino contro la Juventus domani pomeriggio ore 18, mister Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati. Assenti, oltre ai lungodegenti Pongracic e Dermarku, anche Strefezza per squalifica e Gallo per infortunio. Una lombalgia aveva tenuto a riposo il terzino anche nella giornata di ieri, mentre il brasiliano è stato ammonito da diffidato venerdì contro l’Udinese. È stato invece convocato Colombo, che sarà della partita pur avendo svolto del lavoro differenziato. La squadra partirà nel primissimo pomeriggio, dopo la conferenza stampa del tecnico.

