Calcio: Foggia, Sapio in rottura con Delio Rossi. Il ds andrà via

FOGGIA – I rapporti tra Delio Rossi e Piergiuseppe Sapio non sarebbero più idilliaci. Non si conoscono i motivi della rottura, ma una figura escluderebbe l’altra in vista della prossima stagione. Il contratto di un anno e tre mesi che ha sottoscritto l’allenatore fa dedurre che quello sacrificato sarà proprio il direttore sportivo più volte messo sotto la lente d’ingrandimento in questa stagione.

