Alla vigilia di Gallipoli-Fasano, il tecnico dei biancazzurri Luca Tiozzo ha parlato in conferenza stampa, presentando così il derby in programma per le ore 16 di domani: “Domenica abbiamo mostrato voglia e carattere, dobbiamo ripartire da lì. Giocare con il Gallipoli non sarà facile, sono organizzati in entrambe le fasi. Servirà farsi trovare pronti, mi aspetto un match insidioso e non poco. Giocare in trasferta deve essere sinonimo di serenità. Giocare fuori casa o in casa per noi deve essere quanto più indifferente possibile, anche per rispetto ai tifosi che ci seguono ovunque. Dobbiamo scendere in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, se non ci riusciremo stringeremo la mano ai nostri avversari. Il Gallipoli, da quello che ho visto e da quello che ho studiato, è una squadra da non sottovalutare. In questo campionato non esistono partite semplici, ci attendono 90 minuti di fatica. Sarà un impegno differente rispetto a quello con il Matera, credo che sarà fondamentale difendersi bene. Dorato non sarà della partita, per noi è un’assenza molto pesante, ma sono sereno. C’è chi potrà sostituirlo al meglio, dandoci soddisfazioni. Sono felice del fatto che giocheremo sul sintetico, così non avremo alibi”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp