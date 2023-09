Giuseppe Laterza, allenatore del Casarano, ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida contro la Gelbison, valida per la seconda giornata del campionato di Serie D/H. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossazzurri: “Siamo arrabbiati e consapevoli, vogliamo ripartire alla grande e non vediamo l’ora di scendere in campo per riscattarci: contro la Gelbison sarà una sfida complicata ma la squadra è pronta”.

Il tecnico torna a parlare del match perso col Rotonda: “Abbiamo commesso degli errori in occasione delle loro reti: lì è cambiato l’incontro in nostro sfavore. Loro hanno fatto la propria partita, dobbiamo crescere e migliorare sotto tanti aspetti perchè siamo stati noi a regalare i tre punti all’avversario”.

La Gelbison, una formazione assolutamente da non sottovalutare: “Le insidie sono quelle di tutte le gare di questo torneo in cui non ci sono squadre che non sono attrezzate, almeno negli undici. Sono una squadra con giocatori importanti e hanno un tecnico che fa giocare bene il proprio team. Anche loro arrivano da una sconfitta e avranno voglia di fare bene, ma noi vogliamo reagire alla sconfitta di domenica”.

Sulla zona nevralgica del campo, Laterza afferma: “In questo momento la linea mediana si è sempre comportata bene. Contro il Rotonda abbiamo giocato con la palla lunga perché l’avversario ci ha permesso questa soluzione. In fase di costruzione e interdizione, i ragazzi hanno fatto bene. Dobbiamo essere bravi a saltare l’uomo e crescere nell’uno contro uno. Dobbiamo migliorare: siamo ad inizio stagione, nella costruzione serve maggiore personalità. In campo però abbiamo un 2005 e quindi dobbiamo tener conto di qualche errore, ma ci sono degli over che possono fare molto bene e che stanno crescendo”.

Laterza ha già in testa la formazione anti-Gelbison ma valuterà un paio di giocatori sino al fischio d’inizio del match: “Mi porto dei dubbi, legati alla condizione di Citro che fisicamente non è al top, ma verrà con noi. Per il resto per nove undicesimi la formazione è fatta”.

