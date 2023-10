Alla vigilia del derby al vertice che vedrà protagonisti Fidelis Andria e Team Altamura al “Degli Ulivi”, l’allenatore dei murgiani Domenico Giacomarro ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai federiciani: “È una partita di cartello, la Fidelis sarà carica così come lo siamo noi. Ci giochiamo parecchio, ma i ragazzi sapranno farsi rispettare. Il campo deciderà chi è il migliore. Confido in una prestazione importante, siamo consapevoli delle mille insidie che si nascondo dietro a questo derby. Servirà la partita perfetta per vincere”.

