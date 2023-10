Scommesse: Corona, ‘Coinvolti almeno altri 10 calciatori’

“Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine”. Fabrizio Corona, rivela al Corriere della Sera nuovi dettagli in merito al presunto giro di scommesse illegali sulle partite. L’ex re dei paparazzi sostiene siano coinvolte almeno “cinque-sei squadre”, ma afferma di non poter fare i nomi “altrimenti vengo indagato”, dice.

Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, tutti e tre indagati nell’inchiesta della Procura di Torino, Corona ha rivelato anche il presunto coinvolgimento di Nicola Zalewski, giocatore italo-polacco della Roma.

Corona ammette che è la “prima volta” che lavora con la Procura, “diciamo non da infame”. Secondo lui, ci sono “praticamente due inchiesta parallele”, perché gli inquirenti “sapevano già i nomi, ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia” se non fossero venuti fuori prima da Dillinger, il sito di informazione gestito da lui stesso.

Giovedì scorso la Polizia ha fatto visita a Coverciano per sequestrare gli smartphone di Zaniolo e Tonali. Come ha sottolineato Corona al Corriere della Sera, non vi sarebbero talpe tra gli investigatori, ma si tratterebbe soltanto di “lavoro giornalistico”.

Intanto per il pomeriggio si oggi, sabato 14 ottobre, è prevista una nuova “rivelazione”, come annunciato da Corona tramite una storia sul suo profilo Instagram. “Non solo giocatori”, ha scritto, fissando l’appuntamento per le 16 sul suo sito Dillingernwes.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp