Verso Fasano-Matera, Tiozzo: “Sarà una gara insidiosa, ma ce la metteremo tutta”

Alla vigilia di Fasano-Matera, il tecnico biancazzurro Luca Tiozzo ha presentato così la sfida apulo-lucana in programma per domani pomeriggio: “Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso, il campionato ha un fascino diverso rispetto alla coppa. I ragazzi si sono allenati alla grande, non adagiandosi dopo la vittoria con l’Altamura. In vista del Matera voglio una squadra al 100% in termini di condizioni fisiche e mentali. L’arrivo di mister Panarelli ha sicuramente dato una scossa al Matera, mi aspetto una gara ricca di insidie. Dall’altra parte del campo una squadra forte, dal nostro canto dovremo prestare la massima attenzione. Della partita di domenica scorsa ho apprezzato molto il ritmo, ma anche l’atteggiamento dei ragazzi, che ci hanno messo il cuore. Deve diventare una nostra prerogativa. Sono molto soddisfatto della rosa che ho a disposizione, penso sia un buon mix di giovani ed esperti. Sono del parere che sia stata messa in piedi una squadra importante, in tutti gli aspetti. Il calendario? Non l’ho studiato, mi piace ragionare partita dopo partita. Ora sono concentrato solo ed esclusivamente sul Matera, perché in questo girone ci sono solo squadre forti. Io e i ragazzi vogliamo continuare a far bene, sudando la maglia e mettendo l’anima in campo. L’entusiasmo dei tifosi dobbiamo generarlo noi con il tempo, ma mi auguro di vedere un Curlo gremito già domani contro il Matera”.

