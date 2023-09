Alla vigilia di Santa Marila Cilento-Gallipoli, il tecnico dei salentini Alessandro Carrozza ha presentato il match in conferenza stampa: “A livello fisico non siamo ancora al top della condizione, ma credo sia un problema di tutte le squadre. Ci siamo preparati bene per il debutto in campionato, sono fiducioso. I ragazzi sono sul pezzo, soprattutto a livello mentale. Sono felice del gruppo che si è creato. In questa categoria ci sono squadre e calciatori di qualità, ma noi dovremo mantenere le nostre idee, provando a sfruttare al meglio tutte le occasioni che riusciremo a creare. Ogni partita nasconde delle insidie, ci sarà sempre una favorita rispetto ad un’altra, ma quando si gioca a calcio è sempre il campo a decidere il vincitore. Il girone h è complicato, ma vogliamo giocarci le nostre carte. Del Santa Maria abbiamo trovato ben poco materiale da studiare, ma mi è parso di capire che parliamo di una squadra abile nel difendersi con il baricentro basso. Dobbiamo quindi essere bravi a renderci pericolosi negli ultimi trenta metri, ma dovremo contestualmente prestare la massima attenzione alla fase difensiva. Sulla costruzione della rosa posso dire che la società ha fatto un mercato intelligente. Abbiamo puntellato alcuni reparti, ventiamo 24 calciatori in rosa e sono felice sia del blocco che abbiamo confermato che dei nuovi innesti. A questi ultimi va ovviamente dato il tempo di ambientarsi al meglio. Il tempo ci aiuterà a trovare la giusta intesa”.

