Barbas e Lecce di nuovo insieme grazie ad Antonio del Vescovo

Lecce – Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso della storia d’amore di Beto Barbas, il più grande calciatore a vestire giallorosso, e la terra che l’ha amato follemente, il il Salento. Regista di questo ricongiungimento l’agente leccese Antonio del Vescovo che ha riportato in Italia Barbas coinvolgendolo in un progetto socio-sportivo a Racale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp