Venti nuovi autobus ibridi al CTP Taranto

Venti nuovi autobus ibridi per il Ctp di Taranto. Nei giorni scorsi, sono stati materialmente consegnati i primi mezzi che saranno messi in circolazione appena termineranno le pratiche di immatricolazione richieste dalla Motorizzazione.

Si tratta di bus nuovi, tecnologicamente moderni, non inquinanti e che sono stati acquistati per un importo che complessivamente sfiora i 6 milioni di euro (5 milioni 998mila, di questi 598mila euro sono a carivco del Ctp che ha cofinanziato l’investimento per il 10 per cento del totale). In particolare, il tutto è stato possibile grazie ai finanziamenti comunitari del programma React – Eu.

I mezzi appena consegnati sono autobus «Iveco», modello crossway low entry mild hybrid che possono trasportare sino ad un massimo di 67 passeggeri (45 seduti, 22 in piedi). Sono mezzi dotati di telecamere a bordo, contapasseggeri e hanno il sistema «Avm» che consentirà prossimamente la geolocalizzazione dell’autobus. In questo modo, gli utenti in attesa alle fermate potranno sapere l’orario in cui transiterà da lì il mezzo semplicemente scaricando il Qrcode con il proprio telefonino cellulare.

«Il lavoro del cda, della direzione e di tutto il personale continua a dare i suoi frutti. E così dopo l’avvio del percorso iniziato un anno fa e che ci porterà al completo risanamento finanziario dell’azienda – afferma in una nota stampa il presidente del Ctp, Francesco Tacente – nelle prossime settimane avremo a disposizione mezzi nuovi, confortevoli, tecnologicamente all’avanguardia e soprattutto non inquinanti che consentono al Ctp di fare un bel balzo in avanti alla sua offerta per gli utenti della provincia di Taranto (e non solo). Ora, guardiamo con fiducia alla primavera del prossimo anno quando dovremmo avere altri 67 nuovi autobus che saranno decisivi nel rinnovare il nostro parco mezzi. Aspettiamo solo che gli uffici regionali completino le procedure. Infine, vorrei sottolineare che tutto questo è possibile – conclude l’avvocato Tacente – anche grazie al sostegno politico e amministrativo che ci viene garantito dal nostro socio di maggioranza (la Provincia di Taranto presieduta da Rinaldo Melucci)».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp