Un uomo di 52 anni, di Martina Franca, è morto nel pomeriggio di sabato 30 settembre lungo la strada Orimini, in territorio di Crispiano. Avrebbe perso il controllo del mezzo all’ultima curva in direzione Taranto, rovinando sull’asfalto. La caduta è risultata fatale per il 52enne che sarebbe morto sul colpo. Era in compagnia di altri due motociclisti, che non sono rimasti coinvolti nell’incidente. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Martina Franca. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Massafra.

