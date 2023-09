Torre Santa Susanna, tre mezzi in disuso bruciati tra le sterpaglie

Bruciati nelle campagne di Torre Santa Susanna tre mezzi in disuso, complice un rogo che si è sviluppato dalle sterpaglie. E’ accaduto oggi attorno alle 13.30. La zona interessata si trova in contrada Pezza del Timo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Ad andare in fumo un furgone Ducato, un’auto e un gommone. Erano parcheggiati in quel terreno da chissà quanto tempo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp