Venezia – Lecce 0-1, tre punti di platino sulle ali Gallo e Dorgu

Venezia – Il primo Lecce targato Giampaolo scende in campo col preventivabile 4-3-3 e con Pierotti, Krstovic e Dorgu in avanti; ancora panca per Rebic.

Al 5′ minuto la prima occasione è targata Venezia che muove palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Michael Svoboda riesce a liberarsi in area di rigore giallorossa impattare di testa ma Falcone si fa trovare pronto. Molto più pericolosa invece l’occasione che si crea da solo Oristanio qualche minuto dopo: il fantasista di Di Frnacesco scherza Baschirotto con un numero di prestigio, entra in area di rigore e calcia sul primo palo mancando il centro di poco. Al 25′ è ancora il Venezia a farsi pericolosissimo sempre su calcio piazzato: Pohjanpalo svetta più in alto di tutti, la sfera arriva sul secondo palo dove Oristanio da un metro dalla linea di porta manca un tap-in clamoroso deviando fuori. La prima occasione dei giallorossi, sebbene definirla tale è molto generoso, arriva al 33′ grazie ad un cross da destra di Pierotti che trova Dorgu che salta altissimo ma la sua conclusione è debolissima e Stankovic raccoglie senza problemi. Ancora Venezia al 37′ che sfiora il vantaggio sfruttando nuovamente un calcio di punizione dalla trequarti battuto magistralmente da Nicolussi Caviglia che mette un pallone forte e tagliato in mezzo all’area sul quale arriva Idzes che impatta bene ma colpisce la traversa; passa poco più di un minuto e ancora Oristanio buca la difesa giallorossa da destra, la palla è sul suo piede giusto, il sinistro, ma la conclusione è ribattuta da un ottimo Falcone. Finisce 0-0 un primo tempo che ha visto solo una squadra rendersi pericolosa e non era il Lecce.

Il secondo tempo inizia come era finito il primo, i padroni di casa spingono e trovano una combinazione meravigliosa tra Pohjanpalo e Busio con quest’ultimo che riceve l’uno-due dal biondo capitano ma Falcone si oppone da campionissimo. Ancora Venezia che riesce a bucare la difesa giallorossa e mettere Duncan nelle condizioni di battere a rete ma ancora una volta Falcone si supera e cristallizza il risultato sull 0-0. A cavallo del 67′ e del 68′ il Lecce prova ad affacciarsi dalle parti di Stankovic prima con un tentativo fuori misura di Dorgu e poi con un tiro cross di Gallo finito di poco alto. Al 70′ però i due esterni indossano i panni dei supereroi e portano in vantaggio i giallorossi: Gallo, che dopo l’ingresso di Jean e Rebic funge da quinto di sinistra, chiede e ottiene l’uno due da Rafia, gadagna campo e di mancino mette un traversone tagliente che passa davanti la difesa e trova pronto per battere a rete Durgu che di destro supera Stankovic per il suo terzo gol stagionale. Dopo appena 4 minuti il Venezia ha l’occasione di pareggiare con Pohjanpalo che riesce a trovarsi a porta sguarnita sulla traiettoria di un tiro cross ma incredibilmente liscia la sfera. Il Lecce però rischia di raddoppiare in due occasioni con lo stesso protagonista, Ante Rebic che prima si libera al tiro ma calcia alto, poi riceve palla spalle alla porta, riesce a girarsi ma anche in questa occasione la mira è da dimenticare. Finisce dopo quattro minuti di recupero una gara che ha visto il Lecce trionfare sapendo soffrire e con Marco Giampaolo abilissimo nel leggere la gara e schierare i suoi in modo tale da permettere a Gallo di avere campo in avanti per sviluppare la sua corsa. Ora testa alla sfida casalinga contro la Juventus.

VENEZIA LECCE

Reti: 70′ Dorgu (Lec)

Venezia 3-4-1-2: Stankovic; Idzes, Svoboda, Svenko (82’Gytkjaer); Zampano (74′ Yeboah), Nicolussi Caviglia (74′ Haps), Duncan, Ellertsson (90′ Bjarkason); Busio; Oristanio, Pohjanpalo (82′ Raimondo) . Panchina: Oliveira, Grandi, Haps, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Bjarkason, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Andersen, Raimondo, Carboni, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lecce 4-3-3: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, (83′ Kaba) Ramadani, Rafia (77′ Helgasson); Pierotti (56′ Jean), Krstovic (56′ Rebic), Dorgu. Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Helgason, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa, Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Luca Pairetto sez. di Nichelino – Assistenti: Luca Mondin sez. di Treviso – Dario Garzelli sez. di Livorno – IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi sez. di Molfetta – VAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi – AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

Ammoniti: 77′ Yeboah (Ven); 2′ Rafia (Lec), 45′ Gaspar (Lec), 65′ (Lec)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author