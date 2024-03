Venezia-Bari, scontri prima della gara: feriti tre agenti

Alcuni scontri tra gruppi di ultras e polizia si sono verificati all’esterno dello stadio Penzo prima del match di Serie B tra Venezia e Bari. Le forze dell’ordine sono intervenute per evitare che le due fazioni di facinorosi entrassero in contatto. I tre poliziotti, si apprende dallla Questura di Venezia, hanno riportato ferite non gravi, e sono stati medicati sul posto, anche se non è escluso vengano poi refertati al pronto soccorso. P

Sull’episodio è intervenuto anche il sindacato di polizia Fsp, secondo il quale gli agenti, ancora una volta, “hanno dovuto subire un’aggressione gravissima da criminali, che hanno usato bombe carta e colltelli”. Fsp Polizia ha chiesto inoltre misure più severe, proponendo che nelle partite in cui avvengono incidenti “le curve siano chiuse per tre turni”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author