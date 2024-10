Vela, CV Bari: domenica perfetta al trofeo ‘Pino Carabellese’

È stata una domenica da ricordare quella del XVIII Trofeo “Pino Carabellese”, che ha visto trionfare Nicola Di Pilla del CV Bari. Nella Divisione A (11-15 anni), Di Pilla ha conquistato il primo posto, seguito dai compagni Gianmarco Russo e Carol Veneri, quest’ultima anche prima tra le ragazze. Nella stessa categoria è stato premiato anche Marco De Nicolò, primo classificato tra i nati nel 2013.

Per la Divisione B (9-10 anni), il vincitore è stato Matteo D’Addabbo (CV Bari), che ha ottenuto anche il riconoscimento come primo classificato tra i nati nel 2015. Dietro di lui, Nicola Forleo (LNI Pescara) e Federica Cantoro (CV Bari), la quale ha primeggiato tra le ragazze.

La competizione si è svolta in condizioni ideali, con un Maestrale tra i 12 e i 15 nodi, che ha garantito una giornata perfetta per i 64 giovani velisti della classe Optimist. La manifestazione è stata anche valida come settima e ultima tappa del campionato zonale Optimist VIII Zona FIV, con la vittoria finale di Nicola Di Pilla.

Parallelamente, a Formia, gli atleti del CV Bari hanno ottenuto successi anche al Trofeo Open Ilca. In particolare, Francesco Stabile ha conquistato il titolo tra gli Ilca 4, mentre Francesco Romani ha vinto nella classe Ilca 6. Ottimo risultato anche per Martina Volpicella, terza tra le ragazze.

Il fine settimana ha visto inoltre la partecipazione del CV Bari al Trofeo Coni estivo a Catania, dove il giovane Mattia Cantoro, 13 anni, ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale Optimist.

