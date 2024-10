Futsal C1/M, Azzurri Conversano inarrestabili: quarta vittoria di fila

Pokerissimo di gol e poker di vittorie consecutive. Gli Azzurri Conversano confermano l’ottimo momento di forma e nel turno infrasettimanale, valido per la quarta giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5, battono per 5-2 la Grimal Barletta, una delle formazioni più quotate del girone.

Davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo, la banda del presidente Mino De Girolamo offre una nuova prestazione tutta cuore, grinta e carattere issandosi al comando della classifica a punteggio pieno con la possibilità di potersi approcciare nel migliore dei modi al big match di sabato prossimo in casa della Just Mola.

LA GARA – Mister Giliberti è privo dello squalificato Cannone il cui posto nel quintetto iniziale viene preso da Lioce. In porta spazio ancora a Nico Florio, nonostante il rientro di Donato Sibilia, con lo starting five che viene così completato dai soliti Sciannamblo, Renna e Amrani. Dall’altra parte, invece, il tecnico barlettano Francesco Vaccariello schiera Francesco Dibenedetto, Filannino, Divincenzo, Salvatore Dibenedetto e Sette. Avvio soft da parte delle due formazioni anche se non mancano le occasioni da gol.

Il Barletta ci prova con una punizione di Salvatore Dibenedetto sulla quale Florio si salva di piede, mentre i padroni di casa rispondono con un destro dalla distanza di Renna che termina di poco a lato. Siamo all’alba del minuto 5 ed è a questo punto che gli Azzurri cominciano ad affacciarsi con maggiore frequenza dalle parti dell’estremo difensore ospite.

Le scorribande conversanesi portano alle conclusioni di Amrani e alla rasoiata mancina di Sciannamblo, entrambe respinte da un attento Francesco Dibenedetto. Ma il numero 2 biancorosso non è altrettanto preciso al minuto 12 quando l’ormai proverbiale puntata di Amrani lo trafigge inesorabilmente. Sulle ali dell’entusiasmo i locali continuano a spingere ed ancora con il 9 spagnolo vanno ad un passo dal raddoppio. Di fatto è l’ultimo sussulto azzurro del primo tempo perché il finale di frazione regala un Barletta alla disperata ricerca del pareggio.

Pareggio che capitan Acocella e compagni prima sfiorano sul tiro libero calciato da Sette e neutralizzato da Florio, e poi raggiungono ad una manciata di secondi dall’intervallo con lo stesso Sette abile, in contropiede, nell’infilare da due passi un tentativo del compagno Staila. All’intervallo dunque il tabellone luminoso del San Giacono dice 1-1.

Nella ripresa partenza sprint da parte del Conversano. Al 3’ Fabrizio Sciannamblo coglie un’incredibile traversa mentre pochi istanti più tardi una sassata dalla distanza di Lioce costringe Francesco Dibenedetto al grandissimo intervento. E’ l’episodio che fa da prologo al nuovo vantaggio locale siglato da Sciannamblo con un splendido sinistro al volo che si insacca nell’angolino.

La risposta del Barletta non si fa attendere con gli Azzurri che appena un minuto dopo devono ringraziare Caradonna, provvidenziale nel salvare a due passi dalla linea la botta a colpo sicuro di Staila. Staila che sugli sviluppi dell’azione viene poi espluso dalla coppia arbitrale spalancando le porte al 3-1 dei padroni di casa timbrato, anche in questo caso, dal mancino forte e preciso di Sciannamblo. Sulla gara cominciano a scorrere i titoli di coda, ma gli ultimi quattro minuti di gioco regalano ancora emozioni.

La Grimal cerca di reagire con il quinto di movimento, ma deve fare i conti con il palo colpito da Dicorato e, soprattutto, con la rete realizzata a porta praticamente sguarnita da Lioce. Il solito Sette tenta di rimettere i suoi in carreggiata a 120 secondi dal termine, rete inutile anche perché il punto esclamativo sulla vittoria degli Azzurri lo mette Amrani impeccabile nel superare ancora Dibenedetto sul tiro libero decretato per fallo di mano da ultimo uomo di Filannino per il quale è anche inevitabile il cartellino rosso.

Al PalaSanGiacomo finisce 5-2 in favore degli Azzurri che si godono il momentaneo primato in classifica ed un inizio di stagione che non si viveva da anni.

Azzurri Conversano – Grimal Barletta 5-2 (p.t. 1-1)

Azzurri Conversano: Sibilia, Chiarappa, Lioce, D’Ecclesiis, Sannino, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Amrani, Caradonna, Lomele, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Grimal Barletta: Achille, Dibenedetto F., Filannino, Fa., Vivaldo, Staila, Divincenzo, Dibenedetto S., Filannino Fr., Campanale, Acocella, Dicorato, Sette. All.: Francesco Vaccariello.

