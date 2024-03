Vela, annullato a Bari il XXI Trofeo Aldo d’Alesio

Nulla di fatto per il XXI Trofeo Aldo d’Alesio che avrebbe inaugurato oggi le regate organizzate dal Circolo della Vela Bari. L’avviso di vento forza 7 ha indotto il comitato di regata a fermare la discesa in acqua dei 75 Ilca arrivati nel capoluogo pugliese da tutta la regione. Valido come seconda tappa di campionato zonale Ilca e dedicato alla memoria dell’omonimo e più longevo presidente del sodalizio sportivo barese che, durante il suo lungo mandato, si spese per incrementare l’attività velica e raggiungere risultati importanti con il Circolo della Vela, con ogni probabilità il D’Alesio sarà recuperato nel corso dell’anno non appena ce ne sarà la possibilità in base ai calendari della FIV – VIII Zona.