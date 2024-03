Vela, Mar Grande di Taranto sorride ai giovani velisti OpenSkiff

Partita la stagione agonistica 2024 della classe giovanile FIV Open Skiff con la 1a tappa del Circuito nazionale. Ancora una volta Taranto si sta dimostrando una località ideale per regatare in questa stagione, tanto che nelle prime due giornate delle tre in programma, sono state disputate ben 9 prove.

Venerdì splendida giornata di sole, che ha offerto uno spettacolo unico già nel momento in cui le barche hanno issato le vele a terra, nella base della Lega Navale di Taranto, circolo organizzatore in collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e naturalmente Federazione Italiana Vela.

Colori tersi, acqua cristallina e a terra calma apparente, almeno fino all’issata della bandiera Delta, segnale per tutti i regatanti dell’uscita in acqua: a quel punto le barche ordinatamente hanno lasciato la banchina della Lega Navale, per portarsi sul campo di regata posto poco fuori, tra la città vecchia e il lungomare della città pugliese.

Centodieci i timonieri suddivisi nelle due categorie under 12 e under 16, quest’ultima novità 2024: una trentina presente tra i più giovani e oltre 80 negli under 16, con atleti provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia e Sardegna, passando per Toscana, Marche Emilia Romagna, Lazio, Campania e naturalmente Puglia, presente con un nutrito numero di timonieri.

Venerdì bellissima giornata di sole e un discreto vento che è oscillato tra i 6 ei 10 nodi: quattro le prove disputate nelle possibili 5 ore di attività, tempo massimo per regolamento. Sabato fortunatamente la pioggia è scesa solo la notte, regalando un’altra giornata di bel vento, che seppur oscillante ha tenuto fino al tardo pomeriggio con un tempo tutto sommato discreto.

Il Comitato di Regata, presieduto da Franco Pagliarani, ha sfruttato tutto il tempo disponibile per regatare tanto che è riuscito a portare a termine ulteriori cinque regate, per entrambe le categorie. Molto belle le partenze con lo sfondo della città e appassionanti i passaggi in boa, concitati, ma rispettosi del regolamento. Nella classe Open Skiff è previsto l’arbitraggio in acqua con giudici che seguono le regate dal gommone osservando eventuali infrazioni, che devono essere risolte immediatamente con le penalità previste (uno o due giri su stessi).

Tanti i sorrisi incrociati tra i giovanissimi velisti: chi tra i primi della classificazione parziale, così chi nelle retrovie, perché il divertimento non ha classifica! Nonostante ciò l’agonismo piace e l’adrenalina cresc in garae; la classifica sta dando ragione ai ragazzi e ragazze soprattutto della terza Zona FIV Sardegna, sia nella categoria under 12, che under 16.

Partendo dai più giovani, in testa con 9 punti di vantaggio Fabio Serra (Lega Navale del Sulcis, capace di piazzare ben 8 primi e un secondo.Alle sue spalle Bianca Gorgerino del Windsurfing Club Cagliari e 5 punti dietro il toscano Gabriele Lizzulli (CN Vela Argentario). Quarta posizione della siciliana Virna Di Gerlando (CV Sferracavallo) e quinto di Samuele Piantoni (Circolo Vela Arco), protagonista oggi di due secondi.Ancora Sardegna, questa volta orientale, al vertice della classifica under 16, con Gianluca Pilia (CN Arbatax) in testa con il bel vantaggio di 13 punti sul romagnolo Federico Poli (CN Rimini).

Il siciliano Edoardo Covais è terzo, mentre il campione del mondo under 12 Svyatoslac Yasnolobov, passato quest’anno nella nuova categoria under 16 è quinto, dopo aver realizzato venerdì due bei secondi posti. intensità sarà comunque gestibile almeno dalla categoria superiore under 16. Intano si sono passate due belle giornate di mare e vela.

