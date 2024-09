Valerio Tornese saluta Matera: trasferito alla Questura di Brindisi

Dopo due anni di servizio nella città dei Sassi, Valerio Tornese, commissario capo della Polizia di Stato, lascia Matera per un nuovo incarico alla Questura di Brindisi.

Durante la sua permanenza a Matera, Tornese ha diretto la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) occupandosi di importanti questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza. Ha inoltre ricoperto il ruolo di vice dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e Portavoce del Questore, gestendo i rapporti con la stampa.

Tornese, 31 anni e originario di Lecce, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Dopo aver frequentato il 110° corso per Commissari della Polizia di Stato, ha ottenuto un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza. È stato assegnato alla Questura di Matera nel luglio 2022.

Il questore Ivagnes, insieme ai colleghi, ha espresso a Tornese i migliori auguri per una carriera brillante. Il suo incarico come Portavoce del Questore di Matera sarà ora assunto dal commissario Sara Pannella.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author