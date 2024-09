Ue: Valentina Palmisano nominata coordinatrice gruppo The Left

L’europarlamentare pugliese del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, è stata scelta come coordinatrice del gruppo The Left nella Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento europeo. “Ringrazio i colleghi del gruppo per questa importante responsabilità”, ha dichiarato Palmisano, sottolineando il ruolo cruciale della Commissione Regi, che si occupa di ridurre le disparità tra le regioni europee.

Secondo l’europarlamentare, la politica di coesione per il periodo 2021-2027 destina all’Italia oltre 142 miliardi di euro, di cui 102 miliardi riservati al Sud del Paese. “Ci impegneremo affinché tutti i fondi siano utilizzati in modo efficace, evitando sprechi e progetti inutili. Solo così potremo costruire un’Europa più equa, inclusiva e sostenibile, veramente utile ai cittadini”, ha concluso Palmisano.

