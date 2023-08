Vacanze di Governo, anche Salvini sceglie Polignano

POLIGNANO – Dopo il presidente, ecco che anche uno dei due vice sceglie la Puglia, per l’esattezza Polignano a Mare, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Mentre le porte di Palazzo Chigi e di Montecitorio sono chiuse, gli esponenti di governo – e non solo – pubblicano sui social le loro vacanze molte delle quali stanno avvenendo proprio nella nostra regione. L’ultimo in ordine di tempo è stato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini che – nelle scorse ore – sullo sfondo di Lama Monachile e dalla terrazza di un noto ristorante della cittadina che ha dato i natali a Domenico Modugno – si immortala con la sua compagna, Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore azzurro Denis. Lo scatto è arrivato in men che non si dica sui social da dove ha fatto il giro del web.

