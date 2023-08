Molfetta, Network Contact: dai trasferimenti ai licenziamenti

MOLFETTA – Dai 150 trasferimenti ai 280 licenziamenti. Colpo di scena nel lungo ponte di ferragosto per i lavoratori della network Contact. Dopo aver scongiurato il cambio di sede in Sicilia con una vibrante protesta in piazza della prefettura a Bari a fine maggio scorso, ecco che un’altra peggiore opzione si apre davanti ai dipendenti del call center di Molfetta. Il consiglio di amministrazione avrebbe avvisato via mail i dipendenti di aver avviato una procedura di licenziamento per 280 lavoratori come “unica strategia che – scrivono – non avremmo voluto dover perseguire e una decisione presa con la morte nel cuore”.

