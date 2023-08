Festivarts, Antonella Ruggiero incanta Castellana

CASTELLANA – Una delle voci più affascinanti e versatili del panorama musicale italiano, che grazie al suo talento vocale e alla sua presenza carismatica, ha conquistato nella sua lunga carriera un pubblico di ogni età attraversando 25 anni di cambiamenti e innovazioni. Da Amore lontanissimo a Solo tu, da Per un’ora d’amore a Vacanze Romane: ha incantato una gremita piazza Garibaldi, Antonella Ruggiero, ex frontman dei Matia Bazar e oggi voce solistica dalle sfaccettature caleidoscopiche, a Castellana grotte per il nuovo appuntamento di Festivarts.

Con il suo “Concerto Versatile”, insieme a Roberto Olzer al pianoforte e organo liturgico, e Roberto Colombo al vocoder e synth basso, ha portato in piazza Garibaldi i suoi più grandi successi, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in un recital che comprende anche i brani di alcuni celebri cantautori italiani, rivisitati, riarrangiati ed egregiamente interpretati. Prima dell’esibizione, l’artista ligure ha fatto visita alle Grotte restandone ammaliata.

