Ferragosto, polizia locale di Bari: 902 violazioni accertate

BARI – Più di novecento le violazioni accertate per inosservanza al codice della strada, di cui 33 per eccesso di velocità, 41 hanno interessato la guida dei monopattini, 16 contestazioni per l’uso del cellulare alla guida. Ponte di ferragosto di controlli per gli uomini della polizia locale del capoluogo pugliese coordinati dal comandante Michele Palumbo. Dall’11 al 15 agosto, infatti, sono state 902 per l’esattezza le contestazioni accertate sulle strade comunali, provinciali e Statali nei tratti di competenza. Sorpresi alla guida in centro città due stranieri con patente falsificata: entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e sanzionati per la guida senza patente. Uno dei due conducenti aveva perfino avviato alla Motorizzazione la pratica per la conversione della patente falsa. Nell’ambito dei controlli ambientali, tra le violazioni accertate sette sono per mancata raccolta differenziata e 13 per irregolare deposito di ingombranti su area pubblica. Tra questi, è stata scoperta a San Giorgio un’area adibita a discarica abusiva. Il proprietario, autore del deposito seriale, è stato denunciato. In ultimo, sei le contestazioni per occupazioni abusive di area pubblica da parte di attività commerciali, mentre 18 i controlli ad attività di Noleggio con conducente e Taxi già autorizzati con 2 persone sanzionati.

