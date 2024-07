Usa, attentato a Trump. Spari in un comizio, è salvo

Donald Trump è stato colpito da spari a un comizio in Pennsylvania.

Il tycoon è stato subito circondato dal Secret service e si è rialzato, cosciente, ma è stato visto sanguinare dall’orecchio destro. Una volta in piedi, Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Il portavoce di Donald Trump ha fatto sapere che il tycoon “sta bene ed è al sicuro” dopo l’attacco al comizio in Pennsylvania. “Solidarietà e auguri di pronta guarigione” dalla premier Giorgia Meloni. Sono circa una decina i colpi che si sono uditi al comizio in cui è rimasto ferito l’ex presidente. Urla tra la folla, ma non c’è stato un fuggi fuggi generale: i fan hanno gridato “Usa, Usa” mentre il tycoon alzava il pugno, portato via dal Secret Service. “Lottiamo, lottiamo”, ha detto dopo essere stato ferito. “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c’è posto per la violenza in America”, ha detto Biden.

