Lecce, Marin Pongracic: “A Frosinone per vincere”

Lecce – Marin Pongracic, dopo aver scontato la squalifica per doppia ammonizione rimediata ca Torino con i granata, ha parlato del periodo buio del Lecce e di quello che arriverà: “Sicuramente abbiamo passato un periodo non positivo dal punto di vista dei risultati. Bisogna però sottolineare che l’Inter è una squadra fortissima e lo sta dimostrando in ogni partita”.

Il discorso poi scivola sull’aspetto fisico e sulla tenuta della squadra: “Secondo me non c’è un problema atletico, perchè abbiamo dimostrato di essere in partita con chiunque. Dobbiamo solo continuare a seguire i dettami dell’allenatore e uscirne insieme”.

Un dato che sicuramente preoccupa è quello relativo ai gol subiti, in particolare sui calci da fermo: “E’ vero, è un aspetto che preoccupa pure noi, perché lavoriamo tanto su questo aspetto e per ogni angolo o punizione c’è apprensione, ma col lavoro sono certo che miglioreremo anche da questo punto di vista”.

Il prossimo avversario, il Frosinone di Di Francesco, è una diretta concorrente a cui non si possono lasciare punti: “Ho visto la gara con la Juventus, è una squadra che ha individualità importanti, ma lascia anche giocare. Sta a noi avere la meglio e riuscire a ottenere la prima vittoria in trasferta della stagione”.

Infine ha parlato del suo sentirsi leader in un gruppo giovane: “Ho un po’ più di esperienza rispetto agli altri, quindi mi sento una sorta leader, ma l’importante è che il gruppo dia il 100%. Non conta l’età, ma la coesione e il lavoro”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author