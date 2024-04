US Lecce, Gotti: “La quota salvezza potrebbe essere tra i 34 e 36 punti”

Lecce – Nella conferenza stampa della vigilia di Sassuolo Lecce, il tecnico dei giallorossi Luca Gotti ha ovviamente parlato di come affronterà la gara con le assenze di Banda, Almqvist e acnhe di Ramadani: “Non lo so se per il Sassuolo sarà l’ultima spiaggia, credo che la partita di domani abbia molte similitudini con quella della settimana scorsa contro l’Empoli ma io penso alla mia squadra ovviamente.”. “Non ci sarà Ramadani e questo impone pensare a soluzioni diverse a livello tattico sia prima del fischio d’inizio che a gara in corso.”. “Il Sassuolo certamente ha qualità per fare la partita ma non credo che a livello di gestione del match il Lecce farà una gara solo di attesa.”. “Dorgu può fare la mezz’ala ma ci sono altri calciatori che fanno i centrocampisti per “professione” e quindi mi affiderò a loro. Non sono il tipo di allenatore che vuole inventarsi soluzioni difficili”. “E’ tutta la settimana che le persone che incontro mi dicono ci vediamo domenica a Reggio Emilia. E’ qualcosa di incredibile che ci sia questa passione, perchè non saranno presenti solamente i salentini che vivono al Nord ma tantissimi saliranno da qui e questo, oltre a rendermi orgoglioso, accresce le responsabilità verso di loro.”. “Per quanto riguarda Piccoli e Krstovic vale la linea tracciata sino ad ora e quindi seguirla o cambiarla per far fronte delle esigenze durante la partita.”. “I risultati che stanno avvenendo sugli altri campi, per quanto riguarda le nostre concorrenti, sono risultati importantissimi. Questo vuol dire che tutte e sette le squadre sono vive e credono di potersi salvare. La quota salvezza non può certamente essere 32 punti. Gli scontri diretti diranno quale sarà la quota salvezza che potrebbe e dovrebbe essere tra i 34 e i 36 punti”. “Oudin potrebbe essere utilizzato come esterno offensivo; non a caso quando valeva 15 milioni ricopriva proprio quel ruolo quindi lui, come Rafia, come Pierotti, potrebbero ricoprire quel ruolo.”.

