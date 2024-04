Barletta, Ciullo a Martina senza fare calcoli

BARLETTA – Ogni punto pesa come un macigno e lo sa bene il Barletta, che domenica sarà impegnato a Martina Franca in casa della seconda in classifica. Restare incollati al treno playout è l’obiettivo dei biancorossi, anche contro avversari apparentemente proibitivi.

Ciullo punta a conservare l’assetto tattico delle ultime uscite contro Altamura e Casarano, sperando in buone notizie in extremis dall’infermeria. Cafagna verso il recupero, Eyango ormai fuori. Il tecnico leccese chiede uno sforzo in più ai suoi.

Tornerà il pubblico barlettano in trasferta, che lotterà fino all’ultimo secondo per conservare la categoria. A Martina la terzultima battaglia della regular season.

