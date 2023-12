Università di Bari e Aeronautica insieme per la ricerca

BARI – Sviluppare sinergie attraverso rapporti di collaborazione, attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse. È questo l’obiettivo dell’accordo quadro tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare finalizzato a consolidare la collaborazione tra i due enti nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione, in particolare nel settore aerospaziale, con riferimento alle tematiche del volo umano spaziale. In una prospettiva di completa sinergia, con l’accordo quadro, Ateneo e aeronautica si impegnano a stipulare specifici accordi attuativi che riguarderanno il settore scientifico e le attività di ricerca, consulenza, formazione, incluso lo sport e il settore sanitario. L’accordo è volto anche all’accrescimento ed all’elevazione dell’immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte in eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese.

